La Fiera si apre con una visita al museo

La Fiera di Primavera di Sant’Ilario e Calerno quest’anno si presenta con tante novità e tre giorni assolutamente unici, uno diverso dall’altro. Da oggi a domenica saranno tantissimi i motivi per partecipare alla manifestazione che porta colore, allegria, divertimento in centro a Sant’Ilario.

Stasera si parte con ’ Una notte al museo’, visita serale (ore 21, ingresso libero) alla ricca pinacoteca del Comune. Sant’Ilario dispone di una collezione d’arte pittorica tra le più ricche, completamente catalogata, e in occasione della Fiera verranno mostrate ai visitatori con l’ausilio di una guida che li accompagnerà tra i corridoi per illustrare le sue meraviglie.

Domani apre ’Scie di colori: Caregiver Day’. Appuntamento al Mavarta alle 15,30 per spettacoli, intrattenimento, divertimento per tutte le età. Alle 17,30 una camminata colorata alla portata di tutti che arriverà in centro dove ad attendere ci sarà il rinfresco del Parrock Café e di ProLoco. Una giornata all’insegna della leggerezza, del divertimento e della musica per tutti, con la partecipazione straordinaria di Astra Skate. L’evento viene anticipato alle 14:30 da Andar per Corti: un’escursione alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi e pieni di storia della Val d’Enza. L’amministrazione di Sant’Ilario, in collaborazione con il Gruppo Storico Archeologico Val d’Enza, organizza per domani una passeggiata con visita a Corte Spalletti Trivelli. Ritrovo dei partecipanti alle 14,30 in via Val d’Enza 77, località Gazzaro (scuole).

Domenica il clou: con ’Mercanti per un giorno’ i giovanissimi potranno esporre i loro articoli in un mercatino dell’usato gestito da loro. Sempre domenica, La via degli Artisti ritorna a far vivere di arte Via della Libertà. Per la prima volta ci sarà un set fotografico di Steampunk: lo stile del momento.

Tutto ciò sarà accompagnato e sostenuto dai capisaldi tradizionali della Fiera: buon cibo, tanta musica dal vivo, giochi e divertimento per piccoli e grandi, momenti di sport, magia, la Notte dei Pupazzi in Biblioteca. E i negozi del centro tutti aperti.