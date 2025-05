La Filarmonica della Scala al Valli. Direttore d’orchestra sarà Mariotti

· Stasera alle 20,30 al teatro Valli, a Reggio, si esibisce in concerto la Filarmonica della Scala, diretta per l’occasione dal maestro Michele Mariotti (foto), che sostituisce Riccardo Chailly, impedito per motivi di salute, con la partecipazione di Federico Colli al pianoforte. In programma brani di Robert Schumann (Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 54) e Ludwig van Beethoven (Sinfonia n.7 in la maggiore op. 92).

· Si intitola ’Tra Futurismo e Metafisica. Il Giro e l’arte di Benevelli’ l’evento in programma stasera a Castelnovo Monti e dedicato alla figura di Giorgio Benevelli a cento anni dalla nascita. Il ritrovo alle 19,30 al parco accanto a Palazzo Ducale, in via Roma, per visitare opere dell’artista locale in paese, fino alla chiesa della Resurrezione.

· Oggi alle 18 alla Libreria Coop all’Arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, presentazione del libro ’Gli amici carini. Un romanzo in sette narrazioni’ di Luca Manini.

· Stasera dalle 21 al parco delle Caprette a Reggio un nuovo appuntamento con l’astrofotografia, un’occasione per documentare il cielo ed esplorare la bellezza e la vastità dell’universo, con osservazioni astronomiche e foto nel parco, con tre telescopi a disposizione dei partecipanti.

· Alla sede dell’associazione Archeosofica di via Campo Marzio a Reggio stasera alle 21 ’La via dei fiori’, incontro sull’analisi della bellezza e della varietà della flora nel nostro ecosistema, scoprendo il ruolo dei fiori non solo come elementi decorativi ma anche come simboli di significati culturali, storici e medicinali.

· A Rio Saliceto prosegue la fiera di Maggio: oggi alle 18,30 alla biblioteca comunale incontro con la sociolinguista Vera Gheno, che interviene sull’importanza delle parole, presentando il suo libro ’Grammamanti’.

a. le.