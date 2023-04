La Filcams Cgil distribuisce volantini "Vigileremo sui contratti dei nuovi dipendenti"

"Siamo qui come forma di prevenzione a tutela dei lavoratori. Vediamo come sarà la prima busta paga dei dipendenti neo assunti del nuovo mercato coperto". Anche la Filcams Cgil era presente ieri all’inaugurazione della galleria di via Emilia San Pietro, distribuendo fuori dall’ingresso dei volantini coi servizi che offre la camera del lavoro.

"Vogliamo solamente dare un segnale di presenza, siamo a disposizione dei lavoratori. Tutto qui. Vigileremo sui contratti affinché siano garantite le giuste condizioni e ogni diritto", spiegano Alessandro Gabbi, segretario Filcams assieme ai delegati Elena Cigarini e Monis Sassi.

dan. p.