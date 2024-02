La Filctem ha una nuova segreteria. Cgil reggiana, plebiscito di voti

Eletta due giorni fa nell’assemblea generale della Filctem Cgil regionale la nuova segreteria della categoria. I nuovi ingressi sono Monica Domenicali e Paolo Mancini mentre sono stati confermati Celestina Marino e Oscar Zanasi (insieme nella foto). La Cgil reggiana intanto si conferma il sindacato maggiormente rappresentativo sul territorio provinciale in tutti i settori produttivi. Lo certificano i dati elettorali restituiti dal portale Inps, e convalidati dalla Commissione di certificazione istituita presso l’Ispettorato del lavoro, per il triennio dicembre 2020 – dicembre 2023. Plebiscito nel settore laterizi, legno, cartaio-tecnotecnico e settore lavoratori in somministrazione col 100% del totale. Per il settore metelmeccanico 8.610 voti, pari all’84% del totale, per il settore chimico 638 voti (85%), per il settore gomma-plastica 541 voti (90%), per il settore alimentare 1.702 pari all’84% e grafico editoriale 360 voti pari al 90% .