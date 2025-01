La finalissima sarà un derby

Un derby per assegnare la fase regionale della Coppa Italia femminile di Eccellenza e Promozione.

Domenica, a San Felice sul Panaro, a giocarsi il trofeo saranno Original Celtic Bhoys, che ha piegato 2-0 il Piacenza grazie alla doppietta di Valentina Chierici, e la Reggiana (foto), che ha sbancato con un rotondo 4-1 il campo della PGS Smile Formigine. Le granata, guidate in panchina da mister Bazzini, cominciano col piede sbagliato, dal momento che l’11 modenese passa in vantaggio al 6’ con Bertoglia, ma la replica ospite non tarda ad arrivare e si concretizza nella doppietta di Benozzo, che tra 13’ e 45’ manda le compagne al riposo in vantaggio. Ad inizio ripresa la Reggiana allunga con la veterana Fontanesi, per poi fare poker con Tinelli, al rientro dopo un mese, che nel finale riceve da Menotti e batte Scaltriti. Original Celtic Bhoys e Reggiana, peraltro, si sono già affrontate in campionato: nell’occasione finì 1-1.