La Finanza sequestra 18mila litri di gasolio

La guardia di finanza ha scoperto a Reggio un deposito ‘abusivo’ di gasolio ad uso agricolo e ha sequestrato circa 18.000 litri di carburante che una società attiva e operante nel settore della riparazione e manutenzione di macchine speciali. Il legale rappresentante, non essendo un imprenditore agricolo, è stato denunciato perché privo di titoli autorizzativi per l’acquisto nonché violando le normative vigenti in materia di accise.

Il blitz delle Fiamme Gialle all’interno del capannone – dove il gasolio è stato rinvenuto all’interno di 19 fusti in plastica – ha evidenziato come la ditta non avesse i requisiti né per l’acquisto né per lo stoccaggio del carburante ad uso agricolo soggetto a regimi fiscali agevolata e ad una tassazione più vantaggiosa sia ai fini Iva sia sulle accise.

Il titolare dell’azienda è accusato dunque di aver sottratto all’imposizione e al pagamento delle imposte, prodotti energetici sottoposti ad accise, in assenza della qualifica di "imprenditore agricolo professionale".