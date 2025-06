La Fiom denuncia la Profiltubi: "Sanzioni a chi ha scioperato"

La Fiom-Cgil denuncia contestazioni disciplinari che sarebbero state indirizzate a lavoratori che hanno aderito a uno sciopero. Una situazione segnalata alla Profiltubi di Reggiolo, con il sindacalista Emiliano Borciani a denunciare come ad alcuni iscritti Fiom siano arrivate contestazioni disciplinari per "mancanze" dei dipendenti. Da quanto sostengono alla Fiom, nei giorni scorsi era stato "comandato" un pacchetto di ore di straordinario, appendendo in bacheca i nominativi dei lavoratori coinvolti, alcuni dei quali però non si sono presentati in quanto aderenti allo sciopero. Assenza che l’azienda ha ritenuto "ingiustificata".

Per la Fiom si tratta di un "atto di intimidazione verso i lavoratori, della libertà costituzionale di organizzarsi collettivamente nel sindacato, di lottare per i propri diritti".

Il sindacalista Borciani (foto) contesta inoltre contraddizioni tra la mission annunciata dall’azienda, rivolta a un "comportamento etico e trasparente", ma che nella realtà "dimostrerebbe tutt’altro". E sulla vicenda il sindacato chiede cosa ne pensi Unidustria in merito.