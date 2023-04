La Fiom scalda i motori per il sei maggio

Con oltre 340 assemblee svolte e programmate, la Fiom Cgil sta scaldando i motori per la manifestazione interregionale che la mattina del 6 maggio a Bologna. "Stiamo parlando con migliaia di lavoratori, spiegando le nostre rivendicazioni sindacali e anche i pericoli che si nascondono dietro ai provvedimenti del Governo" dice la Fiom in una nota. Al centro delle assemblee sindacali, che si stanno svolgendo in oltre duecento imprese metalmeccaniche, ci sono tre argomenti: difesa della sanità pubblica, contrasto al carovita, riduzione della precarietà. "Se non si lotta per difendere la sanità, avremo un’accelerazione della riduzione del dei servizi. Anche i lavoratori metalmeccanici, come tutti i cittadini, hanno visto negli anni un progressivo impoverimento della sanità pubblica"