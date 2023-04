La Fiom sigla 43 nuovi contratti "Migliorati i salari"

Solo negli ultimi mesi sono 43 le aziende in cui la Fiom-Cgil di Reggio ha rinnovato i contratti aziendali, migliorando così le condizioni di lavoro ad oltre 9mila metalmeccanici della provincia. In particolare, nelle intese sono stati contrattati aumenti fissi dai 40 ai 120 euro lordi mensili, premi di risultato che variano dai 1.000 ai 2.900 euro (con anticipi dal 40% al 70%), indennità orarie fino a 800 euro annuali e premi fissi annuali dai 400 ai 1.240 euro. "Gli elementi retributivi cambiano da azienda ad azienda a seconda della storia contrattuale, delle dimensioni, dell’andamento aziendale – sottolinea la Fiom – ma in ogni accordo firmato c’è sempre un aumento di salario strutturale, perché è con questi soldi che i lavoratori fanno la spesa, non coi premi variabili legati ai risultati". Nelle tre grandi aziende Nexion, Comer Industries e Dana Motion System , le controparti al sindacato avevano inizialmente richiesto, in cambio del rinnovo del contratto aziendale, peggiori condizioni sugli orari di lavoro degli operai. "In questi accordi è stata fatta una scelta politica insieme agli operai: nessuno scambio sulla loro condizione. Sono aziende che vanno bene, per poter firmare i rinnovi contrattuali non c’è motivo di pretendere turni obbligatori di sabato, momenti nei quali i lavoratori dovrebbero passare il proprio tempo con le famiglie", afferma il segretario provinciale Fiom Simone Vecchi (foto). In corso le trattative per i rinnovi di altre aziende, tra cui i “colossi” Argo Tractors, Walvoil, Lombardini Kohler, Immergas.