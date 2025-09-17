La firma della nostra Cardiologia sul New England Journal of Medicine

Su uno studio internazionale pubblicato sul New England Journal of Medicine c’è anche la firma della cardiologia reggiana. Sono oltre 8.500 i pazienti arruolati da 109 diversi centri europei in Spagna e Italia, tra cui Reggio Emilia, per lo studio dedicato a misurare la reale efficacia dei beta-bloccanti. Trattasi di farmaci ritenuti da sempre fondamentali dopo un infarto miocardico, tanto da essere raccomandati sia dalle linee guida americane che europee. Il loro ruolo rimane indiscusso è nei pazienti in cui l’episodio infartuale ha determinato una perdita dell’efficienza cardiaca piuttosto importante. Oggi però, nell’era della riperfusione rapida e delle terapie multi-farmaco è legittimo chiedersi: i beta bloccanti servono ancora a a tutti i pazienti che hanno avuto un infarto?

A questa domanda clinica ha risposto lo studio Reboot-Cnic, che ha rilevato l’assenza di benefici nell’uso dei beta-bloccanti nei pazienti con conservata funzione cardiaca dopo un infarto. Tra i centri italiani partecipanti, coordinati in Italia dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, è presente la Struttura di Cardiologia Ospedaliera dell’Ausl di Reggio, diretta dal dottor Alessandro Navazio, coautore dello studio. "La scienza medica evolve e oggi le evidenze un tempo valide sono superate anche da nuove terapie e tecniche interventistiche – spiega Navazio –. Questo è il segno della maturità della medicina: saper distinguere, non accontentarsi di ricette universali, ma personalizzare le cure". "La firma della nostra struttura su una prestigiosa rivista come il New England Journal of Medicine ci rende molto orgogliosi e conferma la solidità dell’equipe da un punto di vista clinico e organizzativo – conclude –. Oltre al ringraziamento al gruppo di lavoro, uno speciale plauso va alle professioniste data manager, dottoresse Linda Valli e Rosa Maria De Mola, instancabili come impegno e presenza".