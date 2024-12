La Fis Ingranaggi fa crac. L’azienda di Sisto Fontanili manda a casa 32 lavoratori

Game over per la F.I.S. Ingranaggi srl e per 32 dipendenti messi alla porta durante le feste di Natale. La storica azienda dell’imprenditore Sisto Fontanili, noto anche per essere stato a lungo dirigente della Reggiana Calcio – che produceva ingranaggi per pompe oleodinamiche ha cessato l’attività a fine novembre ed è stata posta in liquidazione giudiziale (il nuovo nome tecnico che ha sostituito di fatto il fallimento) il 4 dicembre scorso. La procedura – come si legge dal portale dei fallimenti di Reggio – è stata aperta e affidata all’avvocato Mauro Grisendi nelle vesti di curatore. Il 18 marzo prossimo è prevista un’udienza davanti al giudice delegato del tribunale di Reggio, Niccolò Stanzani Maserati per la verifica dello stato passivo. Si parla di debiti che ammonterebbero a più di 4,5 milioni di euro. Tra i creditori principali ci sono banche e fornitori. I dipendenti invece sono stati pagati fino a ottobre e vantano dunque ‘solo’ la mensilità arretrata di novembre.

I problemi sarebbero cominciati negli ultimi anni. Sicuramente la crisi del settore, come quella dell’automotive, ha inciso parecchio. Ma tra i motivi ci sarebbero anche investimenti sbagliati secondo lavoratori e sindacati.

A inizio 2023 i lavoratori erano 45, poi alcuni di questi – nasando le difficoltà – si sono licenziati per andare altrove. Ne sono rimasti 32 fino al momento della cessata attività, per i quali per tutto il 2024 sono stati attivati gli ammortizzatori sociali con la cassa integrazione ordinaria.

L’azienda era a conduzione familiare e trainata dall’amministratore unico Sisto Fontanili e dalla figlia Elena, dirigente principale nei due capannoni con sede in via Erio Benassi, nella zona industriale di Pieve Modolena. Nata nel ’73, l’anno scorso aveva festeggiato i cinquant’anni con tanto di premio consegnato da Confindustria. Infine la caduta libera col triste epilogo.

C’è stato un tentativo da parte della proprietà per trovare soluzioni alternative, dalla vendita al piano di rilancio, ma non si sono verificate le condizioni per aprire una composizione negoziale della crisi. Perciò non c’è stato altro da fare che portare i libri in tribunale.

"La crisi del mercato c’è – confidano alcuni lavoratori che tengono all’anonimato – Anche se ci sono aziende concorrenti che stanno ancora in piedi. Qualche scelta scellerata c’è stata". Infine chiudono con amarezza: "Il comportamento della proprietà non è stato all’altezza di un’azienda con questa storia, Fontanili è sparito e non ha mai spiegato cosa stesse accadendo o quantomeno chiesto scusa".

Sisto è stato a lungo dirigente – di rappresentanza e senza mai immettere grandi somme di denaro – e vicepresidente della Reggiana in anni non proprio fortunati per usare un eufemismo (nell’era Barilli e poi in quella di Compagni) nonché ’senior advisor’ sotto la gestione americana di Mike Piazza (per il fallimento, Fontanili venne indagato, ma poi la sua posizione fu archivata).