La ’Fisica sognante’ di Benuzzi. Una lezione-spettacolo per tutti

C’è "La Fisica Sognante" di Federico Benuzzi (foto), oggi alle 16,30 in scena al centro polivalente a Praticello di Gattatico, nell’ambito della nuova rassegna per ragazzi dal titolo ’Bella Ragaz’. "La Fisica Sognante" è l’unione della fisica e della giocoleria in uno spettacolo unico nel suo genere, emozionante e profondo allo stesso tempo. Un lavoro che unisce insieme divertimento, stupore, ma anche scienza e conoscenza. E’ uno spettacolo che diverte, per un pubblico di tutte le età, ma che è anche un’occasione per apprendere nozioni didattiche, che fanno sempre bene per la cultura generale di ognuno di noi. La rassegna "Bella Ragaz" proseguirà il 10 febbraio con "Favole Remix" opposto da Elisa Lolli e Silvia Scotti, attraverso un divertente spettacolo in cui è il pubblico a remixare le fiabe, con gli attori che dovranno interpretarle. Infine, domenica 10 marzo andrà in scena "Pinocchio" della compagnia On Art.

Un cartellone interessante e divertente. Il costo del biglietto è di 5 euro. E consigliata la prenotazione attraverso internet (www.polivalentegattatico.it) oppure al numero 349-6668598.