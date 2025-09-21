La ’Follia’ di Foderaro. Oggi proiezione del corto

Si intitola ’Follia’, l’ultimo lavoro del regista Marco Foderaro, che verrà proiettato questa sera all’ex Maki pub di Bagnolo in Piano, alle 18. Un progetto speciale in cui sono coinvolte anche persone seguite dal Centro di salute mentale di Reggio Emilia, con cui Marco lavora dal 2014, tramite il progetto "Come creare un film".

Come nasce l’idea di ’Follia’?

"È un progetto che ho in mente da più di un anno. L’abbiamo scritto basandoci anche su storie vere che ci sono state raccontate. Il corto, girato in bianco e nero, è il progetto più ambizioso che abbiamo mai realizzato. Tra gli attori c’è anche Francesco Moneti dei Modena City Ramblers. Ringrazio il mio aiuto regista Ruben Michael Mosca, gli operatori Simone Stoppazzoni, Guido Zini, Davide Germini e il compositore Luca Pizzetti".

Può raccontarci in breve la trama?

"La storia è ambientata negli anni 60’, all’interno di un manicomio. Ci sono due protagonisti: un ragazzo che viene ricoverato per la prima volta, e una ragazza che lo stesso giorno inizia a lavorare come infermiera. Volevamo raccontare il manicomio da due punti di vista opposti. A narrare la storia sono i pensieri dell’infermiera, alternati alla voce che sente in testa il protagonista, che interpreto io".

’Follia’ farà parte di un progetto più ampio?

"Sì, stiamo scrivendo il sequel, che sarà a colori, e che arriverà a parlare dell’evoluzione e dell’umanizzazione delle cure fino ad oggi. Parleremo anche dei laboratori dei centri di salute mentale, come quelli di pittura, cucito, musica e anche il nostro di cinema. L’idea è quella di unire questi due corti per creare un lungometraggio".

Ci sono altri progetti a cui state lavorando?

"Stiamo realizzando un altro corto coi ragazzi del centro per minori Aida, metà recitato e metà disegnato, intitolato “Dio è un Albero”. È ambientato in un mondo post-apocalittico ispirato a Mad Max e Ken il Guerriero".

Come si trova a lavorare i ragazzi del centro? Come si sono approcciati a questo progetto?

"Cerco sempre di creare un’atmosfera allegra e leggera in cui tutti si possano divertire. I ragazzi sono sempre rilassati e attenti, e alcuni mi hanno detto che quando recitano si sentono liberi, altri che non si divertivano così tanto da anni".