"La follia è il filo che collega i brani"

Canzoni scanzonate da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato, da Flaiano a Marcello Marchesi stasera e domani alle 20.30, ancora domenica 2 marzo alle 15.30 è sul palco del Teatro Valli lo spettacolo "Quando un musicista ride", con Elio e una band dal vivo, con la regia e la drammaturgia di Giorgio Gallione.

Uno spettacolo musicale che nasce dal fortunato incontro dei musicisti in scena, che si erano già cimentati con l’opera di Enzo Iannacci "Ci vuole orecchio", e il passo successivo, dice Elio: "Era di puntare l’attenzione anche su altri artisti vicino a lui. Un filo che collega i brani è la follia, racconti e canzoni senza tempo e senza luogo. Si ride in modo anomalo, che forse non avete mai sperimentato o forse se sì, sarà bello risperimentarlo dopo tanti anni".

Si attraversa così una generazione di artisti eccentrici e controcorrente che hanno sorpreso e divertito tutti, dagli sperimentalisti al grande pubblico reinventando un genere musicale ricco di divertenti ‘canzoni scanzonate’. I musicisti in scena si divertono ad esplorare e reinterpretare quell’Italia degli anni ’60, della canzone, del cabaret e del teatro, che ha portato in scena un vasto repertorio di ironia e profondità, musica, leggerezza, anticonformismo e una straordinaria libertà espressiva. Sul palcoscenico, Elio e una band di giovanissimi musicisti virtuosi: Alberto Tafuri (pianoforte) Martino Malacrida (batteria) Pietro Martinelli (basso e contrabbasso) Matteo Zecchi (sassofono) Giulio Tullio (trombone).

Gli arrangiamenti musicali, in chiave di jazz giocoso e dinamico, sono di Paolo Silvestri.

Info e biglietti (35/30/25/20 euro) su www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco