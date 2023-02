La fontana del Valli gialla per Zaki

Oggi la fontana antistante il teatro Valli di Reggio si tinge di giallo (il colore di Amnesty International) per esprimere solidarietà a Patrick Zaki. Il Comune di Reggio aderisce infatti all’appello lanciato dall’associazione umanitaria per mobilitare tutte le città a favore dello studente egiziano che il 7 febbraio 2020 veniva arrestato, al suo rientro al Cairo, per presunta diffusione di notizie false. La prossima udienza del processo a suo carico è prevista il 28 febbraio. A tre anni dall’inizio di questa vicenda giudiziaria, Amnesty International Italia ha organizzato per oggi una serie di manifestazioni per chiedere che Patrick Zaki sia assolto e, attraverso la rimozione del divieto di viaggio all’estero, che sia libero di tornare a riprendere gli studi a Bologna.