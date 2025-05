La Fortuna bussa ancora da Luciano Marzi. Vinti 22.770 euro

"Se veglia su di noi una buona stella? Non so, non saprei, di sicuro in diversi qui si dilettano per provarci". E’ contento Luciano Marzi, titolare della tabaccheria di Fabbrico, nella Bassa reggiana, che ha di nuovo fatto da palcoscenico a una vincita fortunata. Non milioni, come l’ultima volta, ma ben 22.770 euro con una vincita al lotto. Il giocatore fortunato? Forse si è capito chi sia, ma nessuno sbilancia. "Non dico mai l’identità dei vincitori, quelle volte che ne sono a conoscenza – spiega il tabaccaio –. Stavolta si tratta di un terno secco da 5 euro, giocato sia a Firenze che su tutte le altre ruote. E niente, è stato preso in pieno da un giocatore occasionale. In tanti fanno un sogno e si giocano i numeri. A grandi linee, forse abbiamo capito chi è. Ma da noi soltanto bocche cucite".

Due anni fa, nella stessa tabaccheria, vennero vinti oltre quattro milioni di euro. Nell’agosto del 2001 invece, quando c’era ancora la lira, con una quaterna secca da 5mila lire un giocatore portò a casa 400 milioni del vecchio conio. "A metà aprile invece, qualche settimane fa, qualcuno ha vinto 5mila euro – conclude Marzi –. Non so se siamo fortunati, Fabbrico è un paesino piccolo e ogni tanto qualcuno si diletta a giocare. Di sicuro speriamo che continuino a vincere con la nostra tabaccheria".

pa. ros.