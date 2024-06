La forza del popolo di Casa Cervi: "Raccolti 200mila euro: grazie"

Seimila persone per la prima festa del 2 giugno a Casa Cervi a Gattatico. La macchina dei lavori si è messa in moto dalla mattina ed è stato preparato, in gran fretta, un evento per cui occorrebbero dei mesi. Ed è stato un grande successo, oltre che una risposta potente alla rapina della sera del 25 Aprile quando, al termine dei festeggiamenti per celebrare la Resistenza, dei malviventi hanno atteso due volontari nel parcheggio vicino Casa Cervi e si sono portati via l’incasso della giornata, quasi 90mila euro. Questa volta, è stato potenziato il servizio d’ordine e di vigilanza: erano 120 i volontari, Protezione civile compresa, e forze dell’ordine. Una grande gara di solidarietà: sono stati raccolti più di 206mila euro, a cui si aggiungeranno quelli di Lega Coop e della Cgil. Lo dichiara Albertina Soliani (presidente dell’istituto Cervi): "Sentiamo una riconoscenza grandissima. Oggi la parola è grazie, mille volte. Il ricavato sarà destinato all’istituto Cervi, a investire fortemente nella formazione dei giovani, sostenere la memoria sul territorio, radice di questa Repubblica, che deve vivere integra nei suoi pilastri fondamentali. Ribadiamo che è una sola. Oggi si sente il bisogno di fare unità, c’è chi che pensa si possa dividere, noi pensiamo che il Paese è uno, determinato dai valori della Costituzione: non ce ne possono portare via dei pezzi…" e ricorda Mattarella, che è stato a casa Cervi. Filcams (Cgil Commercio) ha già versato 650 euro. Arrivano molte famiglie e giovani. Ciò che ripetono festosamente è, come dicono Francesca che arriva da Gualtieri con marito e figlie al seguito e Luca Chierici con la famiglia: "Siamo qui per celebrare la festa della Repubblica in un luogo simbolo, è bello esserci e dare un contributo, dopo quanto è successo", così anche Chiara Pederzoli mentre trucca i bambini, mamma Giulia con la piccola e il marito e gruppi di giovani. Il 25 aprile, il 25 luglio per la pastasciutta antifascista, ora il 2 giugno completa la trilogia di Casa Cervi, di feste della Resistenza, della Repubblica e libertà democratica: un simbolo a 100 anni dall’assassinio Matteotti, 50 dalla strage ‘nera’ di piazza della Loggia a Brescia, 40 dalla morte di Enrico Berlinguer. Alle 11.30 inaugurazione dell’Album di famiglia Cervi, con cornici donate, presenta Paola Varesi (responsabile Museo Cervi), con figli e nipoti dei 7 fratelli, fra cui: Rina Cervi, Luigi Cervi, Luciano Cervi, Mario, Giuseppe Barilli, Anna Bigi (figlia di Maria), Valentina (moglie di Ennio Cervi), Edies (moglie di Ennio). Arriva lo scrittore Antonio Scurati con la famiglia, dopo la recente polemica sul programma ’Che sarà’ di Rai3, si limita a: "Sono felice di essere qui, son venuto per ricordare, che ogni repubblica ha la sua storia, la nostra è fondata sulla Resistenza, il luogo migliore per ricordarlo è casa Cervi". Dal palco Rosy Bindi (già parlamentare e due volte ministro): "Qui ci sono le sono le nostre radici", poi difende la Costituzione "Non va cambiata". Il giornalista Marco Damilano ricorda l’ugual valore del 25 aprile e del 2 giugno. Presenti anche Giammaria Manghi (segreteria politica Bonaccini), Stefania Bondavalli (consigliera regionale) il sindaco di Reggio Luca Vecchi e il presidente della provincia Giorgio Zanni. Dalle 13 musica e grande festa con Cisco, Alberto Bertoli, Mé, Pék e Barba, Nuju, che donano gratuitamente il loro lavoro. A consuntivo sono state consumate 1.000 grigliate, 400 chilogrammi di gnocco e 150 di pasta.