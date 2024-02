La forza di denunciare

(...) "Ancora oggi non riesco a capacitarmi del fatto che, nonostante le straordinarie evidenze di questo fenomeno criminale, per esempio le segnalazioni di fatture per operazioni inesistenti da parte di professionisti – che pure sono obbligati per legge a farle – si contano sulle dita di due mani", ha ribadito con forza nei giorni scorsi davanti alla commissione antimafia in parlamento. Il territorio, "da questo punto di vista non manda segnali chiari e precisi".

I numeri sciorinati all’apertura dell’anno giudiziario parlano chiaro: Reggio primeggia nei reati finanziari, con un’impennata del 70% soltanto negli ultimi dodici mesi; siamo la capitale al nord delle interdittive. Aemilia, Grimilde, Perceverance: tutti nomi di processi che hanno alzato il velo su quanto accadeva sotto i nostri occhi, ma non abbiamo saputo vedere. E così le sentenze sono arrivate con decenni di ritardo rispetto ai fatti. Serve uno scatto in più. È quanto ci viene chiesto: avere la forza di bussare a quella porta e denunciare quanto avviene, ancora, oggi.

Benedetta Salsi