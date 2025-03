La forzatura degli alberi. L’allarme di Ugo Pellini: "Tagliare è contro natura"

Pubblichiamo l’intervento del botanico Ugo Pellini sulla risistemazione in città degli esemplari arborei con gli ultimi interventi di rigenerazione urbana. "La natura non si piega alle imposizioni ‘umane’. In Piazza del Cristo (ora Roversi) i Carpini in filare costretti alla ‘forma obbligata’ da continue potature per essere mantenuti come quella ‘pensata’ dal progettista cercano di riprendere il loro portamento naturale. Quando la smetteranno con i continui tagli (per fine garanzia) vedremo finalmente la natura di questi alberi, i cui rami tendono giustamente verso l’alto. La potatura in forma obbligata, di storica memoria, anche se discutibile, lasciamola ai giardini privati dove la responsabilità della cura delle piante ricade sul suo proprietario, che se ne assume oneri e onori. Queste scelte non sono accettabili per il verde pubblico, dove gli Amministratori si lamentano da sempre per le difficoltà di ordine economico o burocratico cui vanno incontro; è già successo per le fioriere in piazza Martiri del 7 luglio: le piante di Lagerstroemia si sono tutte seccate perché non si era fatto in tempo a rinnovare l’incarico e nessuno le aveva annaffiate. Stesso discorso vale in Piazza del Popol Giost in via Roma, per i poveri 16 alberi di Giuda che sono strozzati, anche se da un cappio ’rimovibile‘; è inoltre diseducativo che non si veda il suolo su cui crescono, coperto dall’immancabile cemento.

Certo questi alberi non hanno le prospettive di vita del magnifico Albero di Giuda che vegeta in via Campo Marzo nel Giardino Sidoli Levi, che ha una circonferenza del tronco superiore ai due metri. Questi esempi insieme a clamoroso il caso dei platani, sempre in Piazza Martiri 7 luglio, acquistati a peso d’oro dalla Spagna e che dovevano essere considerati, a detta dell’allora Assessore Mimmo Spadoni, delle opere d’arte, perché drasticamente potati per 25 anni nel loro luogo d’origine, lasciati a loro stessi hanno ora hanno assunto un portamento naturale.

Ugo Pellini, laureato in Scienze Naturali all’Università di Parma, ha insegnato al Liceo Scientifico Aldo Moro di Reggio Emilia e ha progettato l’Orto botanico della scuola. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti-Pubblicisti scrive da oltre trent’ anni su quotidiani e riviste, di verde, alberi e della loro storia. Ha diretto numerosi corsi di aggiornamento per insegnanti sui temi ambientali. E’ autore di una ventina di pubblicazioni di botanica e storia.