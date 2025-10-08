La fotografia al femminile attraverso occhi e movimento

La fotografia al femminile è il focus del nuovo appuntamento di "Visioni del corpo: conoscere l’arte contemporanea attraverso la danza d’autore". Grazie alla collaborazione curatoriale di Nicolas Ballario, continua a vivere "l’enciclopedia danzante", che parla del mondo attraverso la danza, mettendo il corpo al centro dell’umano.

Stasera alle 20,30 Nicolas Ballario (foto) presenta in Fonderia le opere fotografiche di Tina Modotti, Diane Arbus, Cindy Sherman, Nan Godin, Lisetta Carmi, accompagnate dalle coreografie create per l’occasione da Sofia Nappi. "Visioni del corpo" è il ponte lanciato tra il Centro Coreografico Nazionale e grandi temi anche lontani dalla danza. Ed è al tempo stesso l’occasione per aprire una finestra più intima sul corpo e sul movimento anche per occhi non allenati alle arti performative.

"Arte visiva e danza contemporanee sono linguaggi potentissimi e hanno l’ambizione di parlare, in modo nuovo e sorprendente, dei grandi temi della quotidianità – spiega Ballario. – Questi spettacoli parlano un linguaggio semplice, ma mai semplicistico, per rispondere a una domanda: può l’arte scippare alla comunicazione di massa il primato della rappresentazione dell’essere umano?".

s. bon.