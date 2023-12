La fotografia dell’Inps: "Servono più immigrati"

In un quadro demografico e sociale complesso, l’Inps di Reggio tiene il punto smaltendo pratiche ed erogando benefici con tempi inferiori alla media regionale. Il quadro generale emerso dal “rendiconto sociale” dell’ente per il 2022, presentato dal presidente del comitato provinciale Giulio Nota, appare però in chiaroscuro. Si delinea infatti un territorio dove le aspettative di vita alla nascita continuano ad aumentare e dalla qualità della vita invidiabile. L’allungamento della vita dei cittadini, per altro verso, comporta un bisogno del supporto dello Stato non solo come strutture sanitarie o assistenziali ma anche come pensioni. C’è inoltre il problema di una forza lavoro che continua a scarseggiare. Al punto che nella relazione si afferma che "abbiamo bisogno dell’immigrazione per non sperimentare un crollo della nostra popolazione, che rappresenterebbe anche un crollo della forza lavoro giovane di cui abbiamo disperatamente bisogno". Serve quindi "un’immigrazione improntata su un buon processo di integrazione". Sempre sul fronte del lavoro si segnala anche la diminuzione, in apparente discordante, sia del tasso di occupazione che di quello di disoccupazione. I dati hanno però una storia comune: le cessazioni dei contratti di lavoro stanno aumentando e al contempo sempre più persone smettono di cercare lavoro, non risultando nelle statistiche dei disoccupati. Infine restano forti le differenze di genere con un tasso di occupazione femminile, tra i 35 e i 49 anni di età che è del 69.6%, in contrapposizione al 90.4% di quello maschile (quasi il 25% in meno).