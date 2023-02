La fragilità delle donne in scena stasera al Teatro Asioli

Una favola contemporanea sulla fragilità delle donne e sulla solidarietà. Stasera alle 20,30 va in scena al teatro Asioli di Correggio, in replica, lo spettacolo "Misericordia" di Emma Dante, interpretato da Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi, Simone Zambelli. Racconta la storia di tre donne che si prostituiscono e di un ragazzo menomato. Di giorno le donne lavorano a maglia e confezionano sciallette.

Dopo il tramonto, sulla soglia di casa, offrono ai passanti i loro corpi cadenti. Arturo non sta mai fermo. Ogni sera, alla stessa ora, va alla finestra per vedere passare la banda e sogna di suonare la grancassa. Nonostante l’inferno di un degrado terribile, Anna, Nuzza e Bettina lo crescono come fosse un loro figlio.