La frana di Ca’ Lita non si è mai fermata - afferma il sindaco di Baiso Fabio Spezzani - è un movimento continuo nella parte alta e media dove nei giorni scorsi, anche a seguito delle recenti piogge, viaggiava alla velocità di 7 cm al giorno. Adesso sta rallentando e nella parte bassa è ferma, non si registra nessun movimento. Sono comunque lenti, all’interno del movimento franoso che non arrivano a valle. Abbiamo effettuato in questi giorni un sopralluogo congiunto con i tecnici dell’Agenzia e le ditte impegnate sul posto, Morani di Casina e Parenti di Villa Minozzo, all’interno dell’area della frana, dove il cantiere è ormai avviato da oltre un mese. Nella parte alta - continua il primo cittadino - è stata realizzata una paratia e domani verrà gettata l’ultima parte del muro che collega le paratie preesistenti, rimaste finora separate. La nuova paratia è stata ò stata fatta a tutela dell’abitato di Levizzano, in particolare le zone di Ca’ Lita e Le Pradelle, opera di congiungimento delle strutture.

Un altro fronte del cantiere si trova subito sotto il salto di quota, in una località che i geologi della Regione definiscono inizio della colata. In questa zona è stato realizzato il primo dei quattro grandi pozzi previsti: ognuno avrà un diametro esterno di circa 10 metri e una funzione drenante, ma le loro dimensioni sono tali da conferire anche una valenza strutturale significativa: serviranno infatti a rallentare la colata e stabilizzare il fronte di frana che minaccia le abitazioni di Levizzano. Nella zona in cui è in corso la realizzazione dei pozzi a cura delle ditte presenti sul cantiere, la frana si è mossa nei giorni scorsi, anche in conseguenza delle piogge, ad una velocità di circa 7 cm al giorno, però già è stato registrato un rallentamento. Fin dall’origine la frana di Baiso è stata catalogata dai tecnici dell’Agenzia tra i movimenti franosi più impegnativi presenti in Europa. "In questo mese – aggiunge il sindaco Spezzani - è prevista l’asfaltatura della parte finale della strada da Poggio dl Bue a Ca’d Barbin. I cantieri attivi sulla frana sono diversi e ognuno svolge un ruolo fondamentale".

Settimo Baisi