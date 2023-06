La frana di Ca’ Lita sta rallentando Il cantiere sarà aperto solo di giorno

Uno spiraglio di luce finalmente appare sulla frana di Ca’ Lita e Poggio del Bue nel comune di Baiso: dopo oltre un mese con cantiere aperto H24 e turnazione di diverse centinaia di camion che giorno e notte hanno fatto la spola portando terreno dal corpo avanzato della frana, costantemente in movimento, agli argini del fiume Secchia, depositata sia sul versante reggiano che modenese.

Non sembra vero per gli abitanti della zona e per gli utenti della provinciale fondovalle Sp486R: ieri pomeriggio alle 18,30 il cantiere di Poggio del Bue si è fermato per ripartire questa mattina alle 6, così almeno di notte l’importante strada di collegamento tra la montagna e la zona industriale della ceramica almeno di notte rimane libere, questo grazie all’effettivo rallentamento della massa.

Un sospiro di sollievo anche per il sindaco di Baiso, Fabrizio Corti, che ha trascorso queste settimane sul fronte della frana fra gli operatori del movimento terra e tecnici della Regione Emilia Romagna e della Protezione civile che hanno monitorato il movimento franoso in ogni direzione.

Ovviamente il problema frana non è risolto e i lavori proseguiranno con intensità solo di giorno mentre gli agenti della Polizia dell’Unione Tresinaro Secdchia ed altri controlleranno iltraffico. Il sindaco Corti, mentre ringrazia tutti per la straordinaria collaborazione ricevuta da più parti, aggiunge: "Un ringraziamento speciale va alle forze dell’ordine che dal 22 maggio sono sempre state presenti sulla provinciale di fondovalle presidiandola giorno e notte garantendo l’incolumità di 2 mila autisti e passeggeri che transitano sulla strada provinciale Sp486R e l’efficienza del cantiere che non ha mai fatto fermare i mezzi di lavoro.

Veramente lodevole l’impegno della Polizia dell’Unione Val Tresinaro Secchia e della Polizia provinciale di Reggio Emilia. Inoltre abbiamo ricevuto, tramite Anci, l’apporto dei vigili di Moncalieri (Torino) e da lunedì scorso di vigili di Renate e Veduggio con Colzano (Monza Brianza). Grazie al loro aiuto e alle garanzie di sicurezza sul funzionamento del cantiere, da ieri è stato deciso di sospendere l’attività lavorativa notturna (turno ore 18,30-06,00) lasciando così libera circolazione sulla strada provincialesp486R.

Settimo Baisi