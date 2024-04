"La frana si muove: monitoraggio costante"

La frana di Ca’ Lita, nel territorio di Baiso, si muove ancora, nonostante gli interventi dello scorso anno con una spesa di oltre tre milioni di euro e il sopralluogo del generale Figliuolo. L’Agenzia regionale della Protezione civile ha dunque riattivato il monitoraggio, ma la situazione, spiegano, è sotto controllo. Il vicesindaco di Baiso, nonché candidato sindaco alle prossime elezioni, Fabio Spezzani, ha precisato al riguardo: "La frana di Ca’ Lita è sicuramente la frana più monitorata in Emilia Romagna e ha, tra le altre tipologie, un sistema di monitoraggio continuo, costituito da una serie di antenne Gps che vanno dal piede fino alla sommità della frana stessa. Nel primo weekend di marzo la frana ha fatto due movimenti bruschi, e da subito ci siamo attivati incrementando il monitoraggio sia con le nuove tecnologie che con sopralluoghi quotidiani. Importante anche sottolineare che l’attivazione non riguarda l’intero corpo di frana, lungo 2,5 chilometri, ma soltanto la parte sommitale. Dopo i due movimenti bruschi, la frana ha rallentato e ore si muove a millimetri quotidiani". Il vicesindaco Spezzani ricorda che gli interventi avviati in quei giorni dall’impresa Parenti Costruzioni in realtà erano già stati programmati in quanto è necessario continuare a liberare e ripulire i fossi.

È stata anche installata in località Corciolano una nuova antenna Gps di Agenzia, che si aggiunge alle ultime due antenne attivate. Conclude Spezzani: "È una frana con cui i nostri antenati si sono misurati da millenni. Dagli studi al carbonio di alberi fatti dal dottor Giovanni Bertolini, risale a 5.000 anni. Ringrazio Fausto Palladini presente in luogo e i cittadini della zona, preziosi per le continue segnalazioni, naturalmente oltre ai tecnici regionali per l’assiduo impegno". Piccolo smottamento poi sulla strada comunale Collagna-Valbona in comune di Ventasso che mette a rischio il collegamento della frazione agricola ad oltre mille metri di quota. Il sindaco Enrico Ferretti: "La frana è stata messa subito in sicurezza ed è stato dato l’incarico dei lavori a una ditta che già sta intervenendo su altre strade per i danni causati dall’ultima fase di maltempo. Ringrazio Fausto Palladini e i cittadini della zona, preziosi per le segnalazioni, oltre ai tecnici regionali".

Settimo Baisi