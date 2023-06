La frana si rimette in movimento, chiusa a Gottano la provinciale tra Vetto e Ramiseto

VETTOVENTASSO

Nuovi problemi e disagi sulle strade in montagna dopo le piogge dei giorni scorsi.

Si è riattivata, a causa delle precipitazioni di martedì, la frana (foto) che già a fine maggio aveva interessato la sp 57 tra Vetto e Ramiseto nei pressi dell’incrocio per Gottano. La sp 57 è stata pertanto nuovamente chiusa.

La Provincia ieri ha comunicato che il traffico è deviato nella direzione da Vetto a Ramiseto sulla sp 513R verso Castelnovo Monti, poi sulla statale 63 con direzione Ramiseto-Busana e sulla sp 15 per Ramiseto e viceversa.

Massima attenzione in Appennino anche per altre emergenze emerse nel comune di Ventasso: "Abbiamo subito monitorato con attenzione – dice il sindaco Enrico Ferretti – un cedimento stradale in un’arteria secondaria e altri problemi si sono verificati a Gazzolo e Temporia". Tante sono le strade dei comuni montani danneggiate dal maltempo che ha colpito la nostra provincia tra maggio e giugno. m. b.