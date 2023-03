La Francia ama il ’made in Reggio Emilia’

Reggio e la Francia, una storia d’amore e d’affari. Oggi, alle 10,30, la Camera di Commercio ospiterà un incontro – alla presenza del Console generale di Francia a Milano, Francois Revardeaux – sulle possibili opportunità di incremento degli scambi commerciali con la Francia, che si colloca al 2° posto nella graduatoria delle nazioni che vantano le più intense relazioni con le imprese reggiane.

"Anche nel 2022 – sottolinea il commissario straordinario della Camera di Commercio, Stefano Landi – le nostre esportazioni verso la Francia sono sensibilmente aumentate, portandosi a oltre 1,2 miliardi; contemporaneamente, abbiamo importato dalla Francia merci per 366 milioni e, in entrambi i casi, abbiamo registrato un aumento attorno al 20%".

"Complessivamente – prosegue Landi - la Francia vale un quarto delle nostre esportazioni in Europa, dove è preceduta soltanto dalla Germania. Per questo siamo particolarmente lieti ed onorati di poter ospitare il Console generale, insieme a diversi esponenti della Camera di commercio francese in Italia e ad altri esperti che ci consentiranno di approfondire il quadro economico e le opportunità di business".

Il nostro export vede al primo posto i macchinari, per 342 milioni; a seguire, materie plastiche e gomma (243), prodotti in metallo (212) e prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (206), quelli che hanno registrato il maggior incremento percentuale (quasi l’80% in più).