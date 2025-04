La frase: "Il mio dialogo con Reggio Emilia è un dialogo con la vita"

‘In dialogo con Reggio Emilia’ è il volume che raccoglie gli scritti e i discorsi più importanti di Carlina dal 1984 al 2007. È tratta da questo libro la breve, intensa riflessione che è stata scelta per il retro della foto-ricordo distribuita ieri in centinaia di copie sotto il portico del Palazzo municipale.

"Mi sono resa conto di quanto questo dialogo con Reggio Emilia sia in realtà il mio dialogo con la vita, con i suoi interrogativi, le sue contraddizioni, le sue gioie, vissute grazie a un’esperienza educativa che ha saputo accogliermi e chiedermi di essere una tra i molti protagonisti. C’è ancora spazio per uno auspicio: che questo mio percorso possa aiutare chi, giovane insegnante o studente, vuole incontrare il possibile che nasce da una storia che ha saputo preservare i sogni e i generosi ideali, uno specchio in cui guardarsi e in cui rassicurasi del proprio esistere".

f. c.