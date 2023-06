La furia di Daviddi: "Il porta a porta non funziona Siamo diventati una discarica per i comuni vicini"

Rifiuti abbandonati a Casalgrande: il sindaco Giuseppe Daviddi denuncia il problema bocciando il ‘porta a porta’ e annuncia l’utilizzo di telecamere e sanzioni.

"L’inciviltà di coloro – spiega il primo cittadino – che abbandonano i rifiuti sul territorio di Casalgrande sta trasformando la zona in una discarica per i comuni circostanti. Questo fenomeno è in aumento, soprattutto dopo l’introduzione del sistema porta a porta a Sassuolo e Scandiano l’anno scorso. Casalgrande è diventata il bersaglio di individui maleducati che portano qui i loro rifiuti dai territori limitrofi".

I cassonetti sono stracolmi di carta e plastica con ammassi di materiale già differenziato. "Questo dimostra – dice Daviddi – che il problema non riguarda la raccolta di rifiuti organici o indifferenziati. Ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso. Se ci sono difficoltà nel conferire i rifiuti la soluzione non può essere quella di sporcare il territorio circostante. Come Comune stiamo prendendo provvedimenti per contrastare e prevenire questo fenomeno. Stiamo installando telecamere in diversi punti e cercheremo di sanzionare quanto più possibile i comportamenti scorretti".

Per Daviddi è necessario ripensare il sistema del porta a porta. La sua amministrazione ha cercato di "portare avanti – ricorda Daviddi – questa battaglia nelle sedi appropriate, ma non ha trovato disponibilità ad ascoltarci. A partire dalla metà di luglio il Comune di Bologna decreterà la fine del porta a porta nel centro storico. Anche a Modena c’è un forte ripensamento da parte della maggioranza del Pd che, a seguito della protesta di molti cittadini, sembra ora voler apportare rapidamente modifiche al porta a porta.

A Bologna si è scelto di evolvere il sistema di raccolta con un approccio stradale utilizzando cassonetti tradizionali o interrati per la raccolta dei rifiuti differenziati, mentre i cassonetti informatizzati con misurazione dei volumi conferiti per l’indifferenziato". Una soluzione che pure l’amministrazione di Casalgrande ha cercato di promuovere, ma "ha sempre trovato – osserva il sindaco – una chiusura totale e nessuna possibilità di testare alternative al porta a porta attualmente in uso. Abbiamo sperimentato questo sistema a Salvaterra dove sono emerse le stesse criticità lamentate da altri comuni".

Matteo Barca