La gara di chiusura dei cappelletti. Canadesi e brasiliani la spuntano

La pasta all’uovo ripiena, per eccellenza made in Reggio, ovvero il cappelletto reggiano, ha suscitato tanta curiosità e domande tra i buyers stranieri che lunedì sera hanno preso parte alla serata di benvenuto dell’Itinerario del gusto del ’Good Italy workshop’, ai Chiostri di San Pietro .

A dare spiegazioni e a rispondere alle curiosità dei presenti, ma soprattutto a preparare e a chiudere dal vivo, nella maniera corretta, i nostri tradizionali ’caplèt’, c’era un’abilissima sfoglina reggiana, affiancata – ça va sans dire – dai rappresentanti dell’Associazione cappelletto reggiano.

Una gara di abilità e pazienza, a cui hanno preso parte diversi Paesi e si sono cimentati in diversi, per vedere chi otteneva il risultato migliore e nel minor tempo possibile.

Gli ospiti canadesi e brasiliani si sono distinti tra gli altri e sono stati tra i più agguerriti nell’improvvisata competizione, condotta tra sorrisi in grado di superare le diverse barriere linguistiche.

A far bella mostra di sé, sui tavoli espositivi, il ’Disciplinare di produzione del Cappelletto Reggiano’, dopo che il Comune di Reggio Emilia ha attribuito a questa eccellenza della tavola nostrana la Denominazione Comunale d’Origine di Reggio nell’Emilia, approvandone il testo.

A fine serata, complice la voglia di dolce, i palati internazionali presenti hanno fatto man bassa delle porzioni di torta di riso, un altro dessert della tradizione di casa nostra a molti sconosciuto fino all’altra sera.

e. g.