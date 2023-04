La gara matematica ’Coppa Ruffini Junior’

Ogni anno a Reggio Emilia si svolge la competizione di matematica ’Coppa Ruffini Junior’, che intende offrire ai ragazzi la possibilità di vedere la matematica come un lavoro di squadra e competere per la propria scuola. Si respira un sano clima di sfida, confronto, cooperazione che rende l’esperienza indimenticabile. La nostra scuola partecipa da anni alla gara, permettendo agli alunni di fare matematica in modo diverso dal solito. Alla gara concorrono le squadre (quest’anno ventidue) delle scuole medie composte da sette partecipanti (più una riserva) scelti tra gli studenti delle classi terze e seconde.

La gara si svolge al liceo scientifico Aldo Moro. Inizio previsto alle 15, conclusione alle 16,40: durata complessiva di 100 minuti. Il testo della gara è solitamente composto da 20 quesiti matematici di difficoltà crescente con risultati tra 0 e 9999. Ogni problema ha un punteggio crescente. Tra tutti i quesiti bisogna scegliere un problema jolly che varrà il doppio del punteggio. Se un quesito viene consegnato sbagliato si perdono 10 punti.

La nostra scuola, la Sandro Pertini 2, ha strutturato la selezione in questo modo: gli studenti di terza, che avevano preso parte alla gara dell’anno precedente, erano ammessi di diritto. Quelli di seconda hanno partecipato a un test di selezione. Il test era basato su sei domande prese dai testi dei quesiti di un’altra gara matematica: il Kangourou. Erano molto difficili, ma noi che scriviamo ci siamo classificate entrambe con 100 su 120. Dopo il test siamo rimasti solo in 18 persone a poter partecipare agli allenamenti. I membri della squadra ufficiale e la riserva ci sono stati comunicati l’8 febbraio. La preparazione si è svolta durante l’orario scolastico mattutino. Duravano circa due ore per simulare la gara in tutto e per tutto. Dovevamo risolvere i quesiti e dare le risposte agli insegnanti che, sulla base dei punteggi, avrebbero stilato la squadra finale.

Tra gli studenti c’era tensione e naturalmente un po’ di competitività, sia fra i membri della squadra che con le altre: tutti eravamo animati dal desiderio di partecipare fino in fondo!

Il 10 febbraio io (Vittoria) sono andata alla gara. Tutte le squadre si sono sistemate in diversi tavoli nell’atrio. Dopo, ogni capitano ha ritirato i testi dei problemi e, quando è stato dato il via, sono corsi tutti ai loro posti. Durante la gara, periodicamente le squadre sono state rifornite di caramelle. Quando il capitano ci ha portato i testi mi sono emozionata, ma poi sono riuscita a concentrarmi soltanto sui problemi. Chiara da casa mi supportava con il pensiero perché voleva vincessimo. Non appena è uscita la classifica, solo a fine gara, Chiara l’ha subito condivisa a tutta la classe: quarto posto!

Vittoria De Vivo

e Chiara Bodini

II C