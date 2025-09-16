La Gattalupa volta pagina. Al via la nuova gestione

È stata inaugurata ieri mattina la nuova gestione della Piscina Sante De Sanctis affidata all’Ati (Associazione Temporanea di Imprese), formata da Nuova Sportiva Ssd arl e Reggiana Nuoto Asd. Un bando della durata di 12 anni, che permetterà di investire in modo strutturato nella riqualificazione e nella progettazione educativa.

"La Gattalupa è una piscina a cui i reggiani sono molto affezionati. Non è soltanto un luogo in cui si fa attività sportiva, ma anche di integrazione, che nel tempo si è trasformato in un punto di riferimento – dichiara l’assessora allo sport Stefania Bondavalli –. Questa piscina è un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato: la Fondazione coordina e vigila, ma il gestore può indirizzare risorse e progettualità. "Gattalupa sarà un modello anche per altre realtà sportive meno strutturate", afferma Valeria Prampolini, presidente della Fondazione per lo Sport di Reggio Emilia.

La Nuova Sportiva era abituata a controllare sia la componente sportiva che quella gestionale dell’impianto. Per la Gattalupa si è però scelto di collaborare con Reggiana Nuoto, società attiva sul territorio dal 1947. "Si tratta del nostro quindicesimo impianto, ma qui abbiamo scelto qualcosa di diverso. Lavoreremo per offrire attività che parlino a tutta la comunità", conferma il vicepresidente Luca Bosi. "Condividiamo la volontà di portare entusiasmo, corsi di qualità e partecipazione all’interno della piscina" gli fa eco Mila Sabattini, presidente di Reggiana Nuoto. Tra le novità della stagione 25-26 ci sono la ginnastica dolce in acqua per i genitori, un corso di nuoto riservato alle donne e un percorso tattile dedicato a persone con disabilità visiva.

Matteo Pignagnoli