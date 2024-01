La Generazione Z attenta al peso: "Dopo le feste si cerca il benessere"

Il cibo durante le festività rappresenta sempre un momento di gioia e convivialità, un’occasione per trascorrere del tempo con i propri affetti senza badare troppo alle calorie. All’arrivo del nuovo anno, tuttavia, sempre più persone, stanche degli eccessi a tavola, decidono di tornare a occuparsi del proprio benessere. Ciò avviene anche e soprattutto per coloro che appartengono alla Generazione Z, giovani nati tra 1997 e il 2012. Secondo la recente ricerca “Gen Z: il rapporto con il cibo e la ristorazione. Numeri e tendenze” condotta da Ipsos per l’Osservatorio Cirfood district, proprio questa generazione risulta particolarmente attenta a ciò che mangia: il 73% degli intervistati prova soddisfazione per il proprio peso e il 67% per la forma del proprio corpo, grazie all’attività sportiva svolta e al rapporto con la nutrizione.

Tuttavia, la stessa ricerca delinea, al contempo, le cosiddette “Community of sentiment”, ossia i differenti cluster entro cui rientrano i giovani in base al loro reale rapporto con il cibo. Lo studio definisce quattro aree: i pacificati (44%), il cui rapporto con l’alimentazione è sereno, gli sregolati (25%) in conflitto con la propria immagine, i compiaciuti (16%) attenti alla cura del corpo, con una nutrizione informata e naturalista e gli esigenti (15%) che prediligono alimenti salutari o che mangiano in modo monotematico.