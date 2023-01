"La gente ci paga la corsa pur di non fare il sottopasso a piedi"

"Io qui non ci vengo più. Se devo scaricare una persona, o venirla a prendere, ok. Ma qui in attesa, no. Basta. Significa chiudersi in auto senza poter stare tranquilli un attimo".

Rosy Consagra – insieme ai colleghi Ermano Gaspari e Luciano Tagliavini – racconta com’è la vita di trincea: cercare di capire al volo il cliente, sperare che paghi, rischiare ogni volta. "Ma una volta mi hanno chiamato alle ex Reggiane: volavano bottiglie, non mi sono fermata".

Del resto, basta guardarsi intorno: anche nel primo pomeriggio di sabato – c’è luce e un discreto viavai di viaggiatori – piazzale Marconi non riesce a indossare l’abito buono. In giro, gruppi di giovani senza una meta. A ridosso del perimetro. sotto le piante, c’è gente accampata. Nessuno se ne cura.

"I cittadini qui hanno paura come noi", afferma Ermano. "Per non percorrere a piede il sottopasso per piazzale Europa, qui dietro, pagano la corsa in taxi. Siamo ostaggi di un manipolo di persone che, forse per effetto della droga, se la prendono col primo che passa. Mettono paura a tutti, a noi ma anche agli altri stranieri che sono in zona. Possibile che nessuno possa intervenire? Ci sentiamo abbandonati. Per questo, se le cose non cambieranno, dal 16 gennaio non sosteremo più qui".

I taxisti indicano una transenna che costringe gli autobus ad allargare la traiettoria e a sfiorare la colonna delle auto bianche. "E’ così da un anno", si rammarica Gaspari. "Si è rotta una grata. Anziché ripararla, ci hanno messo sopra una transenna. Noi non possiamo più fermarci in doppia fila e siamo a rischio che un bus ci venga addosso".

Luciano Tagliavini si guarda intorno e fotografa lo status quo: "Questa è la cartolina di Reggio, la prima impressione di un viaggiatore: a me non sembra che la città faccia una bella figura". Tagliavini, qualche anno fa, venne aggredito. Coi tempi della giustizia, finì tutto in cavalleria: nessun risarcimento.