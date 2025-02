La Germania del ’900 sul palco con ‘La Pietra’

L’opera teatrale ‘La Pietra’ è in scena stasera alle 19.30, domani, venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo alle 21, ancora domenica 2 marzo alle 19, negli spazi delle Officine Creative Reggiane in via Gioia 4 (ingresso da via Tonale). Lo spettacolo, prodotto dal Centro Teatrale MaMiMò/Chronos3, mette in scena un testo scritto dal drammaturgo tedesco Marius von Mayenburg, nella traduzione di Roberta Cortese. E vede sul palco Ludovica Baiardi, Maria Canal, Luca Cattani, Cecilia Di Donato, Sara Dho ed Elisabetta Torlasco, con la regia di Manuel Renga. Mentre le scene e i costumi sono firmati da Stefano Zullo.

Lo spettacolo di Marius von Mayenburg segue le vite degli abitanti di una casa nella città di Dresda – dal 1935 al 1993 – che si ritrovano a confrontarsi con la propria identità e allo stesso tempo con la Storia, che viene liberamente reinterpretata. E la somma delle storie finisce per narrare l’identità di un uomo, di una famiglia, di una comunità, di una nazione. Però storia e verità non sempre coincidono.

Là dove una storia ha il compito di ispirare e educare, la verità può ingannare e manipolare, perché la verità, a volte, può essere solo una versione dei fatti. Una delle tante. E quando il tema è la vicenda politica della Germania del ‘900, allora il passato diventa pieno di non detti, di sguardi distolti, di scelte che a volte non sono tali, e presto o tardi riemerge, come se trasudasse dalle pareti stesse di una casa, per appoggiarsi come una pietra sulle coscienze di chi trova il coraggio di guardarsi indietro.

"Nonostante la vicenda sia ambientata in Germania, si tratta di un lavoro che ci riguarda da vicino – spiega il regista Manuel Renga - poiché spinge a fare i conti con il nostro passato, con le bugie e le sovrastrutture politiche, sociali o umane che hanno incrostato i fatti e dato nuovo aspetto agli eventi. Lo spazio abitato dai protagonisti della storia rappresenta l’interno della casa, luogo da loro conteso e fortemente vissuto in epoche diverse. Uno spazio semplice, mutevole che contiene però il segno degli anni passati".

In occasione della replica di venerdì 28 febbraio, dalle 19.30, il Centro MaMiMò inaugura l’aperitivo ‘tralequinte’, un momento di convivialità arricchito da un piccolo laboratorio per riflettere sui temi dello spettacolo. L’aperitivo è incluso nel prezzo del biglietto. Info su www.mamimo.it