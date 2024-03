La gestione della Tari passa a Iren Ambiente. Entro la fine di aprile arriverà il conguaglio

Novità nella gestione della Tari a Correggio, con il già annunciato passaggio alla Tcp (Tariffa corrispettiva puntuale) nel settore rifiuti, con la gestione degli aspetti economici non più affidata al Comune ma passata a Iren Ambiente, che dal 1° gennaio è chiamata ad emettere direttamente le fatture per la Tariffa rifiuti in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Comune di Correggio provvederà all’elaborazione di un’ultima rata a chiusura di quanto eventualmente ancora dovuto a titolo di Tari per l’annualità 2023. La rata di conguaglio verrà calcolata applicando le tariffe 2023 e conterrà l’addebito dell’eventuale importo dovuto a conguaglio per effetto di variazioni intervenute successivamente all’emissione della seconda rata 2023 e delle eventuali vuotature eccedenti i minimi effettuate nel 2023. Il conguaglio verrà inviato ai cittadini con le solite modalità di pagamento tramite modello F24 allegato alla comunicazione che dovrà essere effettuato entro il 30 aprile. Il passaggio della gestione della Tari a Iren non cambia il servizio, ma prevede un vantaggio per le aziende con riduzione del 10%, non essendo più l’Iva un costo per le imprese. La prima rata del 2024, con l’addebito del primo semestre, sarà fatturata da Iren Ambiente con scadenza indicativa al 30 giugno.