La gestione dell’asilo passa dalla Parrocchia a una Fondazione

La scuola dell’infanzia paritaria San Giuseppe di Taneto cambierà a breve radicalmente governance passando dalla gestione diretta della parrocchia della "Natività della Beata Vergine Maria" in Taneto di Gattatico a una Fondazione, espressione di un gruppo di cittadini della frazione gattaticese. Uno strumento già adottato da tanti istituti di ispirazione cristiana, che consentirà di sgravare la parrocchia da molte incombenze economico-amministrative. La novità verrà presentata in due incontri pubblici, il primo stasera alle 21 nella Sala Civica di Taneto. Sarà aperto a tutti e saranno presenti lo staff della San Giuseppe, i promotori della costituenda Fondazione, il parroco don Paolo Bizzocchi, il presidente regionale Fism Luca Iemmi. In sala anche il sindaco Luca Ronzoni e la vicesindaco con delega alla scuola Federica Costi.

L’amministrazione comunale ha collaborato all’iniziativa in virtù della stretta collaborazione con la parrocchia: dal 2021 Comune e Unità pastorale presentano insieme alle famiglie l’offerta formativa e i servizi scolastici. Un secondo incontro esclusivamente dedicato ai soli genitori di bambini frequentanti è stato organizzato per il 20 aprile alle 19, all’Oratorio di Taneto. La San Giuseppe è associata alla Fism (Federazione italiana scuole materne): vi sono 3 sezioni di scuola dell’infanzia (36 anni), e una sezione di nido primavera (1236 mesi) che attualmente sono attive. Tra insegnanti, educatrici, pedagogiste, cuoca ed ausiliarie occupa una decina di persone.

Francesca Chilloni