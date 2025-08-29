La Giareda cambia volto. Spettacoli, laboratori, iniziative e attività per tutte le età

Una Giareda tutta nuova, con l’obiettivo di ritrovare i fasti delle prime edizioni dell’epoca moderna e rievocare lo spirito di quella originaria. Dopo che, negli ultimi anni, aveva segnato il passo, appiattendosi sul conosciuto connubio tra cibo e attività commerciali. L’edizione numero 46 della più celebre sagra cittadina, presentata ieri in municipio, si propone quindi come un vero e proprio evento sociale e culturale allargato, col coinvolgimento di varie aree del centro storico, fino a interessare metà dell’esagono cittadino.

Dal 5 all’8 settembre Reggio potrà quindi assistere a una versione decisamente innovativa della festa dedicata alla Madonna della Ghiara. Cinque i filoni su cui si articolerà: artigianato di qualità, verde e vivaismo, enogastronomia, antiquariato e vintage, associazionismo: con spettacoli, laboratori, iniziative culturali e attività per tutte le età. Tanti gli eventi che andranno in scena.

Tra questi ’La bambineda’, spazio dedicato ai più piccoli, principalmente in via Ariosto e "Pasta Diva", che coniugherà il buon cibo al cinema e verrà "cucinata" nel chiostro della Ghiara. La musica itinerante del Trio D’esperanto risuonerà tra piazza Roversi e quella della Vittoria, dove si ballerà parecchio: al ritmo delle scuole di danza della nostra città.

In piazza Roversi sarà allestito il ’Conversatoio Ruralia’ ove si parlerà di agricoltura, mentre gli appuntamenti gastronomici avranno il loro fulcro nello spazio ’Gula et Anima’ in piazza Gioberti. Il programma della Giareda passerà anche attraverso la valorizzazione dei luoghi di culto, con concerti e visite guidate nella Basilica della Ghiara ma anche in altre chiese raramente aperte al pubblico, in particolare quella di San Spiridione.

In Ghiara verrà mantenuta la tradizione degli ’Altari Fioriti’.

Per quanto concerne invece lo spazio adibito alla tradizionale fiera-mercato, troverà sede da piazza Gioberti fino all’intersezione tra via Ariosto e viale Monte Grappa, passando per piazza Roversi e snodandosi sino a piazza della Vittoria dove, non senza forti polemiche, è stato spostato il mercato storico della sagra.

"Da sempre la Giareda è un momento di ripartenza per Reggio dopo la pausa estiva – ha detto il sindaco Marco Massari – che quest’anno avverrà nel segno della tradizione e del legame con la nostra Storia, ma con alcuni caratteri di novità, all’insegna di una visione culturale complessiva della realtà reggiana".

L’assessora al Commercio Stefania Bondavalli ha ricordato che il restyling della sagra "era già incluso nel piano di rilancio del centro storico" aggiungendo: "Abbiamo voluto che questa nuova edizione fosse non solo un’occasione di festa, ma anche una opportunità di rilancio economico e sociale, promuovendo esperienze autentiche, sostenibili e di qualità, che richiamano l’identità originaria della Giareda e attorno alle quali raccogliere tutta la comunità".

Vitaliano Biondi, progettista di questa edizione della kermesse, ha sintetizzato le idealità sulle quali ha dato forma alla sua idea di Giareda, auspicando che contribuisca a far "sorgere nuove comunità, alleanze di persone, per andare oltre le omologazioni attuali". In quest’ottica anche le visite guidate perché " per amare e salvare Reggio occorre conoscerla".

Padre Cesare Antonelli, priore della comunità dei Servi della Ghiara, ha illustrato il programma delle celebrazioni religiose, in particolare la messa solenne di lunedì 8 alle 11, e degli eventi che si svolgeranno in seno alla Basilica, mentre il consigliere della Provincia Alberto Olmi, ha sottolineato come il coinvolgimento della stessa, attraverso gli eventi che si terranno nel cortile di Palazzo Allende, arriva "in un anno particolare dove si è sentita molto la dimensione ducale estense nel nostro territorio, di cui la Giareda è un’ulteriore sottolineatura".

L’inaugurazione della sagra è prevista per venerdì 5 settembre alle ore 16, alla presenza del Sindaco Massari, del vescovo di Reggio, monsignor Giacomo Morandi, del presidente della Provincia, Giorgio Zanni e dell’assessora Bondavalli.