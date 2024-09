La Giareda chiude l’estate. Quest’anno i ’Guaskers’

Vivere gli ultimi scampoli d’estate a Reggio Emilia significa, come da tradizione, poter godere del ritorno della Giareda.

La festa in onore della Beata Vergine della Ghiara e Sagra di Reggio Emilia, arrivata quest’anno alla 45esima edizione, animerà fino a domenica 8 settembre il centro storico. Si parte oggi, alle 17, con la cerimonia di inaugurazione in piazza Gioberti e il taglio del nastro assieme all’arcivescovo monsignor Giacomo Morandi, il sindaco Marco Massari e l’assessora all’economia urbana e centro storico Stefania Bondavalli. Tutti i giorni lungo corso Garibaldi, in piazza Gioberti e in via Emilia Santo Stefano ci saranno il mercato con prodotti tipici, gli stand dell’artigianato e le bancarelle delle associazioni.

Alla tradizione, inoltre, si abbinano anche delle novità: ne sono un esempio l’iniziativa "Guaskers", promossa dalla rete commerciale della via, che vestirà a festa via Guasco venerdì 6 dalle 18 con artisti di strada, o ancora gli appuntamenti con le chicche enogastronomiche del Mercato del Tricolore. Protagonisti, ovviamente, la Basilica e il Museo della Ghiara: le celebrazioni liturgiche e i momenti di preghiera culmineranno domenica 8 settembre con la messa solenne presieduta dall’arcivescovo della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, Giacomo Morandi.

"La Giareda segna ogni anno un nuovo inizio per la nostra comunità, un ritorno al lavoro e allo studio dopo l’estate, ma anche un’opportunità di ritrovarsi in città e in particolare nel nostro centro storico - ha detto il sindaco, Marco Massari -. Quest’anno inoltre il festival di Emergency dal 6 all’8 settembre coincide con la Giareda, un’ulteriore opportunità di valorizzazione per il centro".

La manifestazione "vive grazie all’impegno del tessuto commerciale – ha aggiunto l’assessora Bondavalli - e alla disponibilità e alla voglia di fare delle attività".

Il programma completo della Giareda è consultabile sul sito www.reggioemiliawelcome.it; per prenotare le visite al museo della Ghiara bisogna invece accedere alla pagina dedicata sul sito www.eventbrite.it. Per permettere lo svolgimento della festa, da oggi a domenica saranno chiuse al transito piazza Gioberti, corso Garibaldi, le vie Santa Liberata, Emilia Santo Stefano (da Via Nuova fino a piazza Gioberti) e Minghetti. Sabato e domenica il divieto interesserà anche via Emilia Santo Stefano da via Monte Pasubio/Minghetti a piazza Gioberti e piazzale Roversi (con il mantenimento di un passaggio per i mezzi diretti in via del Cristo).