La giocoleria del ’Circo in cantiere’. Musica e dibattiti alla festa del Pd

· Ci sono gli eventi di Estate Popolare in calendario oggi, con il programma di ’Circo in cantiere’, che prevede laboratori di costruzione e pratica di oggetti di giocoleria ed equilibrismo in vari quartieri di Reggio Emilia.

Oggi dalle 17,30 alle 19 l’appuntamento è a Il Villaggio-Casa di quartiere Sergio Stranieri, in via don Sturzo.

· Per il cinema sotto le stelle, all’Arena Stalloni di via Campo Samarotto a Reggio stasera alle 21,15 il film ’Flora’ di Martina De Polo, produzione italiana di quest’anno.

· Alla Festa nazionale dell’Unità del Pd, all’Iren Green Park a Reggio, alle 18,30 per un dibattito su ’Le aree interne: aree dimenticate o spina dorsale del Paese?’ (intervengono: Marta Bonafoni, Sara Ferrari, Marco Niccolai, Filippo Tantillo, Giulia

Sonzogno. Coordina Igor Taruffi, modera Wanda Marra), mentre alle 20,30 si discute de ’La politica, la partecipazione, la solidarietà’ (intervengono: Michele Fina, Marwa Mahmoud, Walter Massa, Federico Amico, Semin Azimi, coordina Lanfranco De Franco). Alle 20 alla tenda Elsa Morante protagonisti Wanda Marra e Michele Fina in ’Cose mi hanno salvato la vita’, in balera ’Swing & Boogie Woogie’, al palco Emilia Bar le ’Canzoni in rock’ con Vittorio Bonetti, Robby Pellati e Mel Previte, alle 22 in Arena il Fuori Orario dj set e il live di Infradisco.

· Al centro sociale La Mirandola di via Fratelli Bandiera proseguono le visite alla mostra ’Un gesto naturale’, nell’ambito del circuito Off di Fotografia Europea, dedicato al tema dell’allattamento.

· All’osservatorio astronomico di via Prati Landi a Castelnovo Sotto stasera alle 20,45 letture animate per bambini con osservazione delle stelle.

· Inoltre, da segnalare domani alle 21 i ’Martedì alla Cantoniera’, alla Casa cantoniera di Casina, la presentazione del libro ’Life. La mia storia nella storia’, autobiografia di Papa Francesco, scritta con Fabio Marchese Ragona, ospite della serata e in dialogo con la giornalista reggiana e vaticanista Franca Giansoldati. Si tratta della prima autobiografia del Pontefice, pubblicata lo scorso marzo in contemporanea in ventuno Paesi del mondo.

a. le.