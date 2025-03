La gioia del Castlein. Gran finale del Carnevale. La vittoria al carro ’green’

Vince il carro dedicato all’ambiente. Al carnevale di Castelnovo Sotto, al termine delle quattro domeniche di sfilate allegoriche con i maxi carri e le mascherate, è il carro "Biologicamente" a conquistare il primo posto tra le scuderie in gara. L’atto finale di un appuntamento amato da tutto il paese, che ha riempito la piazza di mille colori per la gioia dei più piccoli.

Il gruppo Club 69-Classe 96 è stato il più votato dalla giuria. E per questo conquista lo storico Gonfalone del carnevale del Castlein, che conserverà per un anno. Ha trionfato il carro che vuole sensibilizzare sui temi ambientali, con l’amore per la natura considerato "dovere verso la vita".

"Abbandoniamo i metodi produttivi inquinanti. Aiutaci anche tu a far crescere l’albero della vita e i suoi frutti", il messaggio lanciato dal carro della scuderia che si aggiudica il primo posto, con il Gonfalone e la targa in argento.

A seguire, in classifica, le scuderie Saber, Avis, Montagnola, Belvedere, Olimpia 2 e Junior, che in questa edizione della festa hanno proposto un "mondo sottosopra", personaggi dei fumetti, i giorni della Settimana bianca, i bolidi di Cars, le atmosfere degli anni Cinquanta, il mondo delle api, la tutela della foresta, fino al desiderio di un mondo in pace.

Dunque il Gonfalone passa dall’Avis (vincitrice nel 2024) al Club69-Classe96, tra quintali di coriandoli e una infinità di colori, che come sempre caratterizzano queste manifestazioni.

Numeroso il pubblico nelle quattro domeniche di sfilate, grazie anche al meteo favorevole, che ha permesso di fare uscire in centro storico carri, mascherate e le centinaia di animatori dei vari gruppi. E già il pensiero delle scuderie va alle idee da mettere in campo per il carnevale dell’anno prossimo.