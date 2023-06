La gioia dopo il sisma Canonica e oratorio riaperti dopo 11 anni tra colori e palloncini

Sembra trascorso un secolo da quando l’allora vescovo Adriano Caprioli faceva visita al tendone allestito nel cortile dell’oratorio di Reggiolo, trasformato in chiesa provvisoria per la celebrazioni delle messe, dopo che tutti gli altri edifici di culto erano stati resi inagibili dal terremoto. Era il giugno 2012. E anche l’allora parroco, don Gino Bolognesi, era tra gli sfollati dal sisma, costretto a vivere in condizioni di emergenza, circondato da edifici insicuri e pericolanti.

I volti scuri di quei giorni si sono trasformati in gioia e colori, undici anni dopo.

Ieri mattina, infatti, dopo la riapertura già avvenuta della chiesa parrocchiale, sono stati inaugurati e ufficialmente riaperti la canonica e l’oratorio. A tagliare il nastro è stato l’arcivescovo Giacomo Morandi, accompagnato dal parroco don Francesco Avanzi e dalle autorità civili e militari guidate dal sindaco Roberto Angeli.

Durante la messa, presieduta dal vescovo, sono stati pure presentati i bambini e ragazzi che stanno per partecipare ai campi estivi. Poi il doppio taglio del nastro per inaugurare edifici rimessi a nuovo grazie anche a un contributo della Cei tramite le donazioni dell’8 per mille e con un concorso per la progettazione abbinato alle idee proposte dai bambini con i loro disegni sull’oratorio che avrebbero voluto. Il progetto finale porta la firma di Massimo Basile e Floriana Marotta, di uno studio milanese, in collaborazione con Filippo Tinarelli, Stefano Silvi, Marco Manzini. L’impresa incaricata dei lavori è stata la Impref di Arceto. La Cei ha stanziato un milione e 400 mila euro abbinato a un contributo regionale di un milione e mezzo di euro. A questi si aggiungono le risorse impegnate dalla parrocchia locale per sistemare aree esterne e arredi interni.

