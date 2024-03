La giornata dei calzini spaiati per valorizzare le diversità

Da circa dieci anni il primo venerdì di febbraio si celebra la giornata mondiale dei calzini spaiati. L’idea è nata da un’insegnante friulana di una scuola primaria che ha scelto febbraio perché è un mese spaiato e diverso dagli altri. Il senso della giornata è quello di far sentire tutti meno soli, di valorizzare le diversità e di farne tesoro. Certe persone, sentendosi diverse, tendono a chiudersi in sé stesse e questa ricorrenza serve per spronarle a condividere le proprie fragilità. La festa vuole coinvolgere grandi e piccoli nello spirito dell’amicizia, del rispetto degli altri e dell’inclusione, perché ognuno di noi è importante e unico a suo modo. Durante questa ricorrenza bisogna indossare calzini diversi, proprio come Pippi Calzelunghe, la bambina strampalata da cui la maestra ha tratto ispirazione. È da questa azione che prende il nome l’iniziativa, che coinvolge scuole, aziende e organizzazioni e che ormai è celebrata in numerose nazioni. Nei Paesi anglosassoni è chiamata "The odd socks day" e cade a novembre: il giorno è diverso, ma il significato è lo stesso. Il 2 febbraio noi studenti di II G siamo arrivati a scuola con calze di colori diversi e abbiamo realizzato degli elaborati a forma di calzini che abbiamo colorato e utilizzato per decorare la scuola. Partecipare a questa iniziativa non è stato difficile, ma il significato è molto importante. Si tratta infatti di sensibilizzare e coinvolgere tutti ed è bello farlo in modo allegro e divertente, partendo dai più piccoli. Bisogna cambiare il modo di pensare e di agire. Bisogna stare vicini alle persone ‘diverse’, le cui differenze possono spaventare. Bisogna anche riflettere sui propri difetti, accettarli e, se possibile, migliorarli cercando positività: ognuno di noi è importante proprio perché è diverso e non ci si deve omologare agli altri solo per paura di non valere niente da soli. Anche un gesto semplice come indossare calzini colorati e spaiati può favorire quindi un cambiamento di mentalità. Classe II G - Disegno di Lucia Russo II G