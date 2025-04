La Giornata per celebrare storia, lingua e cultura Rom

In tutto il mondo l’8 aprile si celebra la Giornata trasnazionale di Rom, Sinti e Caminanti, è il ’Romano Dives’ giunto ormai al 35° anno, ma tutto il mese d’aprile per il Consiglio Europeo è ’Opre Roma’ celebrazione della storia, lingua e cultura rom. Il Teatro dei Quartieri, un anno dopo l’esposizione fotografica alla Regione Emilia-Romagna, realizzata con la collaborazione del consigliere regionale Federico Amico, presenta ’Divas par Divas - Documento, Ritratto, Emozione’, il video realizzato da Alessandro Scillitani in collaborazione con Lorenza Franzoni, in cui Gianni Berengo Gardin, Fabrizio Cicconi e Federica Troisi raccontano il loro incontro con la comunità sinta di Reggio Emilia. Gli scatti di Gianni Berengo Gardin risalgono al 1984 e sono una documentazione preziosa per la città e alcuni di questi sono stati acquistati grazie a un crowdfunding, i ritratti di Fabrizio Cicconi, realizzati trent’anni dopo nel 2014, sono in dialogo con il lavoro di Berengo Gardin poiché entrambi hanno ritratto i festeggiamenti collettivi per il Natale. Gli scatti più recenti di Federica Troisi raccontano i funerali, un momento in cui la famiglia è raggiunta da parenti provenienti da diverse regioni italiane, una mobilitazione spesso imponente. Ricordiamo inoltre che l’associazione Thém Romanò di Reggio ha partecipato in questi giorni a Strasburgo al 19° meeting del Consiglio Europeo sulle strategie (2026-2030) di inclusione Roma and Travellers e, dopo il successo del 2024, organizza per il secondo anno consecutivo il ’Torneo dell’Emilia’, partite di calcetto che coinvolgono 16 squadre di giocatori Sinti provenienti da tutto il centro nord dell’Italia. Si tratta di un avvenimento sportivo unico che, promuovendo le comunità sinte italiane tramite lo sport e l’impegno agonistico, intende far conoscere questa minoranza per contrastare l’antiziganismo diffuso. Le partite avranno luogo nei due campi di calcetto di Gavassa in via Fleming. Mercoledì 9 aprile il fischio d’inizio sarà alle 9 e il torneo finirà intorno alle 16 con le premiazioni. Per tutto il periodo sarà presente un punto ristoro. Non solo gli appassionati di calcetto ma tutta la popolazione è invitata per una giornata di svago. Info: 334.8406755