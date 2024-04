La giunta Bedogni tira le somme: "Più cultura, sport e scelte green"

Sala consiliare piena e quasi 250 persone collegate online per assistere all’assemblea di fine mandato della sindaca Francesca Bedogni e della maggioranza che la sostiene.

Prima lei, poi i singoli assessori, hanno illustrato le azioni svolte rispetto al mandato ricevuto dagli elettori nel 2019, alla luce anche della pandemia e delle ricadute locali dei fenomeni macro-economici. La popolazione di Cavriago - ha spiegato la sindaca - nel quinquennio è stata stabile appena sotto i 10mila abitanti, con un ricambio di circa 350 residenti all’anno (pari ad 1/3 della popolazione sui 10 anni). Le nascite sono in calo del 16%: dati demografici "di cui tenere conto per evitare il rischio che il paese alla periferia di Reggio ne diventi quartiere-dormitorio".

Il 60% delle entrate deriva da Imu, addizionale Irpef, tariffe per servizi, oneri di urbanizzazione e utili della farmacia.

"I trasferimenti statali sono in calo e nel 2024 vi sarà un taglio di 50mila euro. La parte più significativa della spesa comunale è quella del personale (30% del totale)" perché tutti i servizi alla persona sono gestiti direttamente: "È una caratteristica tutta cavriaghese - ha sottolineato Bedogni -: ci consegna rigidità di bilancio ma anche un patrimonio umano straordinario che si rispecchia nella qualità dei servizi, dal nido alla casa protetta, alla cucina che dal prossimo anno scolastico produrrà anche i pasti per le elementari".

Rispetto al 2019 sono cresciute del +70% le spese per i servizi sociali e socio-sanitari. Nel quinquennio sono aumentati sia i trasferimenti all’Unione Val d’Enza (circa 4 milioni di euro nel 2023, soprattutto per l’Asp e i servizi agli anziani) e all’Azienda speciale (quasi 2 milioni e mezzo, che gestisce tutti i servizi all’infanzia) per coprire maggiori costi dovuti al caro-energia e all’inflazione.

Il vicesindaco Matteo Franzoni ha illustrato come sia stata riqualificata tutta l’area del palasport, le azioni svolte per sostenere l’attività motoria, l’inclusione dei disabili e la salute.

Sul fronte sicurezza, si sono attivati 3 gruppi di Controllo di Vicinato; vinto un bando di 50mila euro per l’area palasport, e potenziato il sistema di videosorverglianza/Ocr. Marina Zecchetti ha centrato la sua relazione sulle attività del Centro culturale Multiplo, con la nascita del museo Mudica, e la stretta collaborazione con l’associazione Carmen Zanti. Luca Brami ha illustrato gli investimenti in campo energia pulita (+75% del campo fotovoltaico comunale, + 700 lampioni led…) e l’inizio dell’iter per redigere il Pug.

Antonia Sandrolini ha mostrato i progetti contro la fragilità sociale (sostegno della genitorialità, il Tavolo Educare…) e per aumentare la coesione. Marco Fosselli, capogruppo di maggioranza, ha criticato duramente "l’atteggiamento delle minoranze. Devono avere un ruolo critico e di stimolo, ma tante volta alzavano la mano solo per votare no senza spiegarne i motivi. Non c’è neanche il gusto del confronto. E mi hanno dato molto fastidio l’assenze nei consigli, dove a volta c’era solo la maggioranza".