La giunta comunale illustra il bilancio nelle frazioni

La giunta comunale di Reggiolo il 20 e 23 gennaio incontra le frazioni per parlare soprattutto del bilancio di previsione dell’ente pubblico, di investimenti e di viabilità ciclabile. La giunta rinnova il suo impegno per il dialogo diretto con i cittadini e annuncia gli incontri con le frazioni di Brugneto e Villanova. Gli appuntamenti saranno l’occasione per discutere pure degli investimenti in programma e delle problematiche specifiche delle due frazioni. Domani alle 20,30 il primo incontro al centro civico di Brugneto, mentre il 23 gennaio alla stessa ora ci si ritrova al centro civico di Villanova.

"La nostra amministrazione – dichiara il sindaco Roberto Angeli (foto) – considera le frazioni un elemento fondamentale del tessuto comunitario di Reggiolo. Lo dimostrano le iniziative promosse localmente grazie al prezioso lavoro delle associazioni di riferimento, che non solo animano la vita della frazione, ma contribuiscono in modo significativo anche agli eventi di piazza del capoluogo. Tra i temi al centro degli incontri, particolare rilievo è dato alla viabilità ciclabile, su cui l’ente locale sta investendo".