La giunta di Carnevali. Novità Iotti e Cantoni

Non c’è stato neppure il tempo dei saluti per il passaggio delle consegne, che la giunta comunale di Gualtieri si è già rimessa in moto per il nuovo mandato. Dopotutto metà della giunta è formata da amministratori uscenti. A partire dal sindaco Federico Carnevali, vice nel precedente mandato accanto a Renzo Bergamini, oltre che con Eleonora Maestri, già assessore negli ultimi cinque anni.

"Già martedì mattina – spiega Carnevali – abbiamo riunito la giunta comunale in municipio per fare il punto della situazione e per organizzare il lavoro da svolgere. Diciamo che stiamo ufficialmente prendendo possesso dell’ufficio, sbrigando le varie pratiche burocratiche. Stiamo studiando dei bandi regionali e nazionali sullo sport, oltre che sul teatro. Stiamo verificando le condizioni per ottenere risorse e se ci sono i tempi necessari per poter agire".

Ai dipendenti comunali si sono presentati i nuovi assessori: Marco Iotti e Maria Grazia Cantoni. "L’accoglienza è stata positiva. Il rapporto con i dipendenti dell’ente è importante – aggiunge il neo sindaco – perché la macchina comunale funziona con gli amministratori ma soprattutto con il personale del municipio". Chiediamo: c’è una frase di augurio che le ha fatto particolarmente piacere dopo l’elezione? "Un cittadino ci ha raccomandato di svolgere un buon lavoro. Sembra una frase banale, ma non è così. Io l’ho interpretata come una necessità di buon lavoro per questo paese".

Le priorità? "Siamo impegnati per il centro storico e per la riqualificazione di piazza Bentivoglio. Per ora c’è il finanziamento di un progetto per piazza Bentivoglio, poi però sarà necessario recuperare risorse per metterlo in pratica quel progetto. Siamo a un punto di partenza. Ma sarà necessario intercettare risorse ministeriali, regionali, forse guardare anche a finanziamenti europei, per arrivare al risultato finale. Serviranno milioni di euro, non… bruscolini. Ma al nostro fianco abbiamo un assessore come Marco Iotti, che da tempo lavora nella pubblica amministrazione. Ci potrà dare una grossa mano in questo settore".

Antonio Lecci