"La giunta ha sbagliato procedura. Perso 1 milione per le case popolari"

"A seguito di gravi errori nella procedura, la Giunta ha perso 1 milione 100mila euro per ristrutturare le case popolari. Quando sosteniamo che occorre cambiare chi amministra il Comune non è per motivi ‘politici’: è perché non ottengono risultati".

Lo affermano gli esponenti della lista di minoranza Alternativa Civica, presente in consiglio comunale e che alle elezioni di giugno ha candidato Alberto Iotti a sindaco e Luca Paterlini a vice. Il commento arriva dopo che è stata pubblicata la determinazione del dirigente regionale del Settore Innovazione Sostenibile, Roberto Ricci Mingani: il documento "non lascia più spazio ad alcuna speranza. Il Comune di Sant’Ilario è stato escluso definitivamente dalla possibilità di ottenere il contributo per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli alloggi di di via Matteotti. Anche i 10 giorni concessi per integrare la documentazione non sono serviti a nulla, vista la gravità degli errori commessi: la deliberazione della Giunta di approvazione del progetto è posteriore a quella di presentazione della domanda; nella domanda stessa sono stati confusi i ruoli del Comune e di Acer. Ed è stata presentata l’Attestazione di Prestazione Energetica solo per 20 alloggi su 40".

Segue un duro giudizio sull’amministrazione Perrucchetti: "Cosa c’entra il colore politico della Giunta con un disastro come questo? Nulla. Quale parte politica sarebbe stata contraria a ristrutturare le case popolari? Nessuna. Ci sarebbe stato un conflitto tra maggioranza e minoranza? No. Il principale limite della Giunta non è l’orientamento politico: è l’incapacità pratica di amministrare. Mancano l’impegno, la costanza e la concreta capacità di affrontare e seguire i problemi con razionalità, metodo e tempestività".

E ancora: "Manca l’attitudine a lavorare fianco a fianco quotidianamente con i servizi del Comune; l’ossessione degli attuali amministratori è comunicare". Da Alternativa Civica ricordano infine la vicenda del Cinema Forum: "Sono iniziati i lavori di ristrutturazione, poi subito interrotti e rinviati a non si sa quando… E’ per questa ragione che ci rivolgiamo ai cittadini di qualsiasi convinzione politica, perché l’importante non è agitare qualche bandiera ma raggiungere risultati concreti per la nostra comunità".