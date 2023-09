La giunta incontra i cittadini: prima assemblea sul nuovo piano cimiteriale

Incontri pubblici, a Rio Saliceto, per condividere e illustrare i progetti che il Comune ha in serbo per il territorio locale.

Una iniziativa voluta dal sindaco Lucio Malavasi per poter avere un confronto diretto con i cittadini e cercare di progettare al meglio alcuni interventi previsti per il prossimo futuro, anche grazie a finanziamenti pubblici destinati proprio al paese della Pianura reggiana. Il 28 settembre alle 20,30 è in programma il primo incontro sul nuovo piano cimiteriale e sul nuovo regolamento di polizia mortuaria, che prevede anche soluzioni per non esaurire i posti disponibili nel camposanto locale. Si punta a garantire spazi di sepoltura, loculi e urne cinerarie anche per i prossimi anni, per rispondere alle necessità delle famiglie del paese.

L’11 ottobre si parlerà invece dei progetti di edificazione e ristrutturazione, in particolare degli spazi del nuovo centro polivalente Delfino, che prevede un investimento di circa due milioni di euro. E poi il progetto della nuova mensa alla scuola elementare Anna Frank, per altri 500 mila euro di spesa, fino alla realizzazione di una palestra a cielo aperto al parco di via Elsa Morante, oltre agli spogliatoi dello stadio comunale, grazie a un finanziamento che viene garantito dal ministero dello Sport. Altro appuntamento per il confrontro Comune-cittadini è in programma il 26 ottobre sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, per la quale il Comune di Rio Saliceto ha presentato una richiesta di finanziamento in diversi bandi del Pnrr. L’obiettivo è quello di migliorare e semplificare l’esperienza digitale dei cittadini e il loro rapporto con l’ente pubblico locale quando ricercano informazioni, richiedono prestazioni o effettuano adempimenti per operazioni con il Comune.

a.le.