La giunta presenta il bilancio

La giunta comunale di Poviglio ha organizzato una pubblica assemblea, giovedì sera al centro Kaleidos, per illustrare il bilancio preventivo 2025 dell’ente locale. Gli amministratori pubblici parlano di una situazione generale che non prevede aumenti tariffari (a esclusione delle luci votive), anche a fronte di una situazione di "sofferenza" che si ripercuote ormai da diversi anni a causa di scelte di bilancio più volte sotto osservazione, anche della Corte dei Conti. Tra gli investimenti previsti emergono lavori alla casa di riposo, manutenzione straordinaria del cimitero (25 mila euro), investimenti per manutenzione stradale e segnaletica (172 mila euro), a cui si aggiungono 78 mila euro per la manutenzione ordinaria, fino a investimenti su impianti sportivi (513 mila euro), sperando nei fondi di un bando regionale.